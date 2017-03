Tinder no se responsabiliza por interacciones de su usuarios

El asesinato de Luis Ramírez Santos (19) es uno de los crímenes que más impacto ha causado en la opinión pública local y esta semana se supo que el joven habría conocido por Tinder a la mujer que terminaría acabando con su vida.

Este último hecho ha puesto a la aplicación en el centro de numerosas miradas, ya sea por el desconocimiento sobre la naturaleza de este servicio o por las dudas y sensación de inseguridad que ha despertado entre sus usuarios.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE TINDER?

Tinder se define como una red geosocial y aplicación que sirve para entablar contacto con otras personas que resulten interesantes al usuario a fin concertar encuentros con estas. En términos más sencillos, se puede decir que se trata de la aplicación de citas más popular del mundo, pues se estima que cuenta con cerca de 50 millones de suscriptores.

Aunque sus creadores señalen que “es mucho más que una aplicación para encontrar pareja”, Tinder es esencialmente usado para acordar reuniones sin mayor compromiso, las cuales frecuentemente culminan en un encuentro íntimo.

FUNCIONAMIENTO

El usuario navega por una interfaz sencilla en su dispositivo móvil, que muestra el perfil de una persona al azar según el rango de edad y proximidad geográfica fijado previamente.

Si es que el usuario no está interesado, únicamente desliza la pantalla hacia la izquierda tras lo cual aparecerá otro perfil, mientras que si lo hace hacia la derecha o da ‘me gusta’ a la fotografía, mostrará su interés. Si ambas personas están interesadas mutuamente, se activará una conversación en la que se podrá coordinar una posible cita.

CONDICIONES DE SERVICIO Y SEGURIDAD

Uno de los aspectos que más polémica ha levantado sobre la aplicación, son los riesgos potenciales que implica su uso, al presentarse la posibilidad de entablar contacto con un desconocido. Asimismo, Tinder brinda información sobre la localización de sus usuarios en los perfiles.

La historia de Luis Ramírez se suma a otros casos que culminaron con la muerte de alguna de las personas que había pactado un encuentro. Sin embargo, la compañía se desentiende de cualquier consecuencia posterior que pueda tener el uso de su plataforma.

Tinder únicamente señala que es un medio facilitador para el contacto entre dos personas y hace recaer la responsabilidad de las citas sobre sus usuarios. Esto es lo que señalan los términos de servicio de la compañía al respecto:

“Usted es únicamente responsable de sus interacciones con otros usuarios. Usted entiende que la compañía actualmente no lleva a cabo una revisión de los antecedentes criminales de sus usuarios. La compañía tampoco verifica las declaraciones de sus usuarios. La compañía no hace ninguna representación ni ofrece garantías sobre las conductas de los usuarios o su compatibilidad con cualquier usuario actual o futuro. La compañía se reserva el derecho de conducir cualquier revisión de antecedentes criminales u otras investigaciones (como las búsquedas en los registros de agresiones sexuales), en cualquier momento y usando los registros públicos disponibles”.

Es pertinente señalar que el apartado citado está escrito completamente en mayúsculas. Más adelante, Tinder agrega que tampoco se responsabiliza de la conducta de sus usuarios ni de las consecuencias negativas físicas, económicas o de cualquier índole que se den como consecuencia del contacto con otra persona mediante su aplicación.

Lo que sí hace la compañía es brindar una serie de recomendaciones de seguridad y comportamiento. Entre las sugerencias se encuentra la cautela en lo referente a las finanzas e información personales, además pide bloquear a los usuarios que generen poca confianza y denunciar las conductas sospechosas.

¿QUÉ RESPONSABILIDAD LEGAL TIENE TINDER EN PERÚ?

El marco legal al que están sujetos los medios de internet es bastante difuso debido a que buena parte de las compañías que ofrecen servicios sociales de diversa índole en este medio no tienen representación legal en una gran cantidad de los países en los que cuentan con usuarios.

Si bien las cláusulas de uso de Tinder pueden ser consideradas abusivas por un sector, se trata solo de una parte pequeña del problema. Erick Iriarte, abogado de Iriarte & Asociados y especialista en derecho de nuevas tecnologías, es claro en señalar que la responsabilidad de la compañía en nuestro país es simplemente nula.

“¿Cuál es legalmente la responsabilidad de Tinder en Perú? Ninguna porque no está geolocalizado, no está en el país”, afirma el experto.

Según menciona Iriarte, la red social citada y otras empresas de internet frecuentemente se rigen por la legislación norteamericana, que en sus palabras es “bastante casuística y jurisprudencial, a diferencia de nuestro modelo que se basa más en la regulación previa”. Sin representación legal en el Perú es poco lo que se puede hacer si es que se desea denunciar a la compañía por algún daño como consecuencia del uso de sus servicios.

“Lo primero es que la jurisdicción peruana directamente no aplica a Tinder. En segundo lugar, si la jurisdicción no aplica, tampoco lo hace la legislación local. En consecuencia si la jurisdicción y la legislación no son aplicables, entran en vigor las que la plataforma tiene y que el usuario acepta”, explicó el abogado.

“La libertad contractual te dice que, como usuario, puedes adquirir o participar de un servicio en cualquier parte del mundo y aceptar las cláusulas. El problema es que normalmente la gente no confirma los términos y condiciones a los que se somete”, añade el especialista.

Iriarte precisó que la atribución de responsabilidades y la ausencia de representación legal no son los únicos problemas, pues ambas también generan dificultades en la investigación policial de casos como el del Ramírez Santos. “La policía debería poder acceder a Tinder y decir a la compañía que desea saber si el usuario contactó con determinada persona u otros individuos”, explicó el especialista.

ALTERNATIVAS

A nivel internacional hay mecanismos que pueden brindar facilidades a las autoridades en la investigación de esta clase de delitos y una de las instancias citadas por Erick Iriarte es el Convenio sobre Cibercriminalidad, también conocido como Convenio de Budapest, del cual Perú no forma parte.

“Tenemos que firmar el Convenio de Budapest para poder tener cooperación internacional a nivel técnico, policial y de investigación”, apuntó Iriarte. “Si Perú fuera parte de esto, tendría acceso a herramientas de cooperación, incluyendo la posibilidad de hacer peticiones (a plataformas como Tinder) para obtener más rápido la información y continuar una investigación”, dijo el abogado.

El especialista añadió que lo ideal sería que Perú empiece a trabajar a nivel internacional para poder hacer que las empresas que manejan estas herramientas de internet empiecen a responder a la legislación de los estados en los que operan.

Con Información de Elcomercio.pe