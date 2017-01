¿Tienes problemas para dormirte? 3 trucos para hacerlo rápido

El estrés, un ritmo de vida caótico o los diferentes problemas del día a día pueden convertirse en la razón por la que el descanso de una persona no sea todo lo reparador que debería ser. Dormir es una de las necesidades más importantes con las que cuenta el ser humano y a veces a esta vital función no se le atribuye la importancia que debería tener. Descansar no solo influirá en el correcto funcionamiento físico sino que también hará mucho por la salud mental de uno mismo y eso se notará a la hora de dormir.

Por los motivos que sean, una persona es capaz de conseguir, mediante la práctica y teniendo un objetivo claro, el poder conciliar un sueño reparador. Muchas veces, los horarios limitan el tiempo de descanso durante la noche y por eso, a continuación te proponemos una serie de trucos y consejos para que puedas dormir lo antes posible y también para que, mientras duermas, descanses y logres despertarte al día siguiente como alguien nuevo:

Tómate un minuto de relax

El hecho de que una persona se vaya a la cama con intención de quedarse dormido mientras su mente está absorta en un millón de pensamientos es algo que no ayuda precisamente a conciliar el sueño. Lo que más ayuda a la mente a prepararse para el descanso es estar relajada durante unos cuantos minutos antes de poder entrar en el letargo. Para esto, es importante que prepares el entorno y también tu mente. En cuanto a tu habitación, tenla preparada para que, al llegar, todo esté colocado en su sitio y organizado.

Un ambiente de desorden no ayudará a que te relajes. Puedes utilizar incienso o algún ambientador de olor suave y no muy cargado pues está demostrado que esto ayuda realmente a conciliar el sueño y también a preparar la mente para el descanso. Por otro lado, la temperatura de la habitación también ha de ser crucial y no se recomienda que esta esté en una temperatura menor de 17º y mayor de 20º.

Aparte de preparar tu entorno para el descanso, también es importante que tú estés en un estado avanzado de relajación. Si has tenido un día malo o muy estresado, te será de ayuda intentar dejar a un lado las preocupaciones y centrarte en lo positivo que has tenido durante el día. Rodearte de pensamientos buenos ayudará a que tu mente se relaje y que, por consiguiente, tu cuerpo también lo haga. ¡Verás qué sueño tan reparador!

Haz ejercicio

Ya solo por el hecho del cansancio que genera hacer ejercicio, vale la pena realizar una sesión de actividad física aunque sea de 30 minutos diaria. Los beneficios de practicar deporte no solo se verán reflejados en el exterior de tu cuerpo sino que también lo harán en tu mente ya que notarás que es un buen método, y sobre todo muy eficaz, para desestresarse.

Practicar ejercicio diario es uno de los trucos más eficaces y no hace falta que sea de intensidad alta hará que llegues a la hora de acostarte con bastante cansancio. Llegar fatigada a la hora de dormirse es una buena forma para caer rendido en los brazos de Morfeo. Convirtiendo el ejercicio en una práctica diaria notarás, no solo que te quedas dormido mucho antes sino que además tu descanso será mucho más reparador.

Haz cenas ligeras

Si has decidido tomar el anterior punto como consejo y uno de tus trucos pilares, te recomendamos que también escojas este punto para no solo ayudar a que tu descanso sea más reparador sino también para adentrarte en un estilo de vida más saludable. El hecho de no cenar copiosamente ayudará a que tu cuerpo no se sienta pesado y precisamente esto facilitará, en los momentos previos a dormir, la relajación física y mental. Imagina sentirte hinchado tratando de conciliar el sueño. ¡No es nada agradable!

Te recomendamos que tus cenas sean ligeras en cuanto a sus ingredientes y, si por el contrario, haces una cena bastante contundente, córtate en las cantidades. Limita los hidratos de carbono o todos aquellos alimentos que puedan provocarte inflamación abdominal o ardor de estómago. Además, para facilitar la digestión, ayúdate de un té verde o cualquier otra infusión que ayude a hacerte sentir más ligero. ¡Apúntate todos estos trucos y verás qué diferencia!