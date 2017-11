Thor Ragnarok, apocalíptico regreso

El Dios del Trueno enfrenta a la Diosa de la Muerte en su tercera película independiente.

Estados Unidos.- Hace dos años fue la última vez que vimos a Thor en la producción de Los Vengadores: La Era de Ultrón (2015), ahí el Dios del Trueno estaba preocupado por el incontenible poder de las Gemas del Infinito y las terribles visiones de la destrucción de Asgard, por esto se embarca a una cruzada galáctica con el fin de recuperar las Gemas y mantener la paz en la galaxia.

La película que se estrena este fin de semana y que anuncia el regreso del Dios Vengador es Thor Ragnarok producción en la que han pasado dos años y aunque no ha logrado su misión, Thor no ha perdido el tiempo viajando por los Nueve Reinos, sus hazañas no han pasado desapercibidas para los asgardianos, a quienes tendrá que salvar de una profecía que se vuelve realidad.

Será en esta película, dirigida por Taika Waititi, la que marque un cambio radical en la actitud y la fisonomía del adorado hijo de Odín, algo que sin duda el actor que lo interpreta desde hace seis años, Chris Hemsworth, agradeció mucho, ya que estaba un poco aburrido de la actitud que venía mostrando Thor en los pasados filmes del Universo cinematográfico de Marvel.

“Hubo una gran transformación: estéticamente, emocionalmente, el mundo del que forma parte… Y ese era el objetivo desde el principio, cambiarlo radicalmente. En realidad, empezaba a aburrirme con lo que estaba haciendo con el personaje… me resultaba demasiado familiar, así que simplemente queríamos asumir más riesgos, divertirnos más”, explicó a la prensa.

Además el reparto de esta producción lo complementan Tom Hiddleston (Loki), Cate Blanchett (Hela), Anthony Hopkins (Odín), Mark Ruffalo (Hulk), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Idris Elba, Jeff Goldblum, entre otros.

Cabe mencionar que el Asgard que veremos en esta entrega será muy distinto al que conocemos, ya que ahora se enfrentarán a sus propias leyendas sobre el Apocalipsis y la destrucción total, esto debido a que Hela, la despiadada Diosa de la Muerte, ha robado el trono y ha encarcelado a Thor, enviándolo al otro extremo de la galaxia como prisionero.

“Lo que me gusta de interpretarla es que en realidad no sabía nada sobre ella y eso fue realmente emocionante. Ha sido desterrada durante mucho tiempo y creo que si estás bajo las escaleras asgardianas durante 5 mil años, te enfadarías un poco. Pero creo que es muy interesante traer el concepto de muerte a un mundo que es inmortal”, reconoció sobre su personaje la ganadora de dos Oscar.

“Estoy muy contento de cómo Hela acabó siendo la villana porque no sólo la interpreta una actriz increíble, sino que es una villana que sabes que es tremenda y muy poderosa y es muy satisfactorio para mí ver cuando llega a Asgard. Además me encantan las historia en las que los héroes se enfrentan a grandes adversidades.

“El hecho de que hayamos puesto a Thor en medio de este gran torbellino… pierde su martillo, está atrapado en la otra punta del universo… para mí, eso es lo que hace que quiera seguir el camino del héroe”, señaló por su parte el director del filme.

¿Qué es Ragnarok?

Ragnarok hace referencia a un personaje que es un clon cyborg de Thor. En la saga Civil War, cuando la guerra entre superhéroes está a punto de estallar, Tony Stark crea un clon de Thor usando el ADN obtenido de una hebra de cabellos del Dios del Trueno. Por otro lado, en el universo Marvel, el Ragnarok es la batalla final en la que los dioses de Asgard mueren para renacer más tarde sin recordar la batalla y prepararse para el siguiente Ragnarok en un ciclo de vida y muerte sin fin.

Dos vengadores

No es una coincidencia que la última vez que los fans del UCM vieron a Hulk fuera también en Los Vengadores: La Era de Ultrón –donde tras darse cuenta de que es una gran amenaza para el mundo decide irse– de hecho Thor: Ragnarok fue le pretexto perfecto para que el gigante de color verde regresara a la pantalla grande.

Durante dos largos años, Hulk ha estado combatiendo en las luchas de gladiadores de Sakaar, donde se ha forjado su propia leyenda y es admirado como un Dios. Ha tenido mucho tiempo para pensar en sus cosas y reflexionar.

“Los fans querían ver Planet Hulk y ese es un cómic, famoso y querido, donde Hulk es el protagonista absoluto. Ellos lo querían desesperadamente y nosotros pensamos: ‘¿cómo hacemos esa película?’, no teníamos los derechos, Universal los tiene, así que Marvel dijo: ‘No podemos hacer eso, pero podemos, siempre y cuando no seas más que un elemento secundario, podemos hacer cualquier cosa’”, señaló quien encarna a Hulk, Mark Ruffalo.

Es por eso que en esta película veremos al alter ego de Bruce Banner, Hulk, hablando algo que no se había podido ver en el UCM, además el director del filme se atrevió a mostrar un poco más de la dualidad entre Hulk y Banner, ver cómo sus cerebros podían estar interconectados.

“Creo que en esta película vamos a ver eso por primera vez, donde los dos están peleando, realmente peleando esta vez, por el control del cuerpo. Y a Hulk hablando, esta idea de un Hulk más cognitivo que es capaz de decir frases, que obviamente ha existido en los cómics, pero creo que es algo que los fans quieren ver, y es lo que yo quería ver también”, dijo Waititi.

“Vemos cómo es Hulk cuando no está enfadado, podremos ver su evolución, ¡es algo que me he estado preguntando durante años!, ‘¿Cómo es este tipo?, ¿cómo actúa cuando no está enfadado?, ¿Qué clase de roomie sería?, cómo habla, cómo se mueve, cómo come…’, he podido explorar todo eso en esta película y fue emocionante poder encontrar su voz, la forma en la que se mueve y qué piensa sobre las cosas”, agregó Ruffalo.

Cabe mencionar que Thor y Hulk nunca se han llevado bien, por sus aventuras como Vengadores han tenido que soportarse pero es verdad que rara vez se hayan hablado en alguna de las película anteriores.

“Fue genial porque en realidad nunca habíamos hablado tanto en pantalla. Habíamos luchado, pero nunca nos habíamos expresado sobre nada así que tuvimos la oportunidad de explorar eso de manera muy muy grande y de crear toda una nueva química entre estos personajes”, señaló Chris Hemsworth y agregó: “Algunas de mis partes favoritas de la película son las que pasan en el apartamento. Prácticamente se trata de una escena de ruptura entre los dos, como si fueran un pareja que llevan muchos años de casados y de nuevo tuvimos la oportunidad de improvisar mucho de eso y salió de distintas maneras”.

La Llama Eterna

El Teseracto fue la Gema del Infinito que los Vengadores recuperaron en su primera aventura unidos, por consenso general se decidió que se guardaría en Asgard, pero este no es el único objeto que ahí se encuentra. Entre supuestos Guantes del Infinito y antiguas armas nórdicas también se encuentra la Llama Eterna, que se supone simboliza el poder de Odín y todo su pueblo. Un peligro en las sombras que deberá ser resuelto en Infinity War.

Fuente: Zócalo