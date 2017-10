Theresa May, criticada por usar brazalete con imágenes de Frida Kahlo

En un importante discurso en el Congreso del Partido Conservador, la primera ministra británica fue criticada por su elección de accesorios.

Gran Bretaña.- La primera ministra británica, Theresa May, fue criticada en redes sociales este miércoles por usar un brazalete con diversas fotos de la mexicana Frida Kahlo durante un discurso en el Congreso del Partido Conservador, reportaron diversos medios locales.

Y es que Teresa May y Frida Kahlo ocupan posiciones ideológicas opuestas. Mientras Theresa May es el líder del Partido Conservador, Kahlo era una ferviente comunista.

El diario The Independent señaló que los críticos de las redes sociales argumentaron que la artista, que utilizó su trabajo para explorar cuestiones de poscolonialismo, género, clase y raza en la sociedad mexicana, habría rechazado a la primera ministra británica si estuviera viva.

El discurso en el Congreso del Partido Conservador ante activistas es importante para May para unir a su dividido partido y presentarse como la única persona capaz de lograr el Brexit y mantener fuera del poder al líder de los opositores laboristas, Jeremy Corbyn.

Pero éste se vio frustrado por reiterados ataques de tos, un bromista e incluso letras de su eslogan que se cayeron del escenario. Pero su elección de accesorios se llevó las críticas.

Algunos usuarios señalaron que el exceso de tos de la primera ministra se debió a su pulsera.

“Cuando el fantasma de Frida Kahlo regresa de la muerte para estrangularte por abusar de su imagen y todo lo que siempre representó”, dice Ash Sarkar, usuaria de Twitter.

When the ghost of Frida Kahlo comes back to strangle you to death for abusing her image and everything she ever stood for. #CPC17 pic.twitter.com/jycxNYM9uf

— Ash Sarkar (@AyoCaesar) 4 de octubre de 2017