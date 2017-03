El apocalipsis zombie de The Walking Dead podría durar hasta 2030, es decir, la serie de AMC sobre muertos vivientes, tiene suficientes historias para estar al aire por 20 años, según aseguró el productor Scott M. Gimple.

Durante un panel con fans en PaleyFest en Los Ángeles, California, Gimple advirtió que quiere que la serie de zombies llegue al 2030 o quizás más.

“Queremos que dure 20 años. El cómic lo ha logrado y yo espero hacer lo mismo”, destacó el productor y agregó, “‘Los Simpson’ han estado entre 26 y 27 años, así que es un desafío. Bueno, desafío aceptado. Hecho”.



Y LA COSECHA DE ZOMBIES NUNCA SE ACABA

En la actualidad The Walking Dead está en su séptima temporada y ya tiene confirmado un octavo ciclo, luego de empezar sus transmisiones el 31 de octubre de 2010.

Mientras que el cómic en el que se basa la historia homónima de Robert Kirkman ya suma 165 números publicados.

“Tratamos de reinventar el show cada ocho episodios. Tenemos esta historia que es fiel a la historieta, pero también estamos tratando de explorar ideas originales y eso nos ayuda a seguir cada año.

“Queremos tratar de hacerlo mejor, hacer cosas que nunca hemos hechos y tomar riesgos. Da mucho miedo, pero mientras sigamos intentándolo, la serie puede continuar”, afirmó Gimple.

La noche de domingo la serie de AMC transmite el decimoquinto episodio de la séptima entrega, titulado Something They Need, y el próximo domingo, 2 de abril, culmina el ciclo con el capítulo 16, denominado The First Day Of The Rest Of Your Life.