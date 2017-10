“The Purge”: podría ser serie de televisión

- in Cine

By canal44

Desde el estreno en julio pasado de “The Purge: Election Year”, la tercera entrega de la saga The Purge, el director de las tres entregas James DeMonaco ya piensa en adaptar la violenta historia cinematográfica a una serie de televisión.

En una entrevista reciente con el sitio web CinemaBlend.com, DeMonaco, creador y director de la franquicia, reveló que ha pensado en trasladar la saga de crimen a la pantalla chica.

“¡Sí! No una antología… Aunque supongo que sí, una especie de antología… Más como una antología entretejida. Se acercaron a mí por un show de TV, mi idea es que se trate de seis o siete historias narrativas. Y las entrecortaría todas, usando flashbacks.

“La única cosa que realmente no se puede hacer en las películas, sólo por cuestión de tiempo, es que no se puede entrar en la matiz y la complejidad que llevaría a alguien a cometer un acto terrible durante esa noche”, advirtió.

La serie de The Purge se centra en un Estados Unidos en un futuro cercano que suspende todas las leyes y servicios de emergencia por un periodo de 12 horas durante un año, lo cual a la postre genere mínimos niveles de delincuencia y violencia física entre la población.

El pensamiento principal detrás del programa parece que está basado en ver qué es lo que hace que alguien sea parte de la carnicería sin ley.

“Por qué me gusta la idea de tal vez un programa de 10 horas sobre esto”, explicó DeMonaco, “lo único que realmente no puedes hacer en las películas es, por el estado actual y tiempo, es que no puedes profundizar en los matices y complejidad de lo que llevaría a alguien a cometer un terrible acto en esta noche”.

“Será interesante mostrar estos arcos, estos arcos dramáticos y complejos donde vemos gente tomar una pistola o un cuchillo para matar a alguien más. Creo que hay algo genial que podamos hacer en el estado actual de la televisión, 10 horas, posiblemente”.

Fuente: www.laparada.mx