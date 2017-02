“The Legend of Zelda: Breath of the Wild” tendrá contenido extra de pago

“The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, la nueva aventura de Link para Nintendo Switch tendrá tres paquetes de contenido adicional de pago que saldrán posterior al lanzamiento del título comenzando el 3 de marzo.

Según anunció la casa de Mario, el título tendrá dos “DLC Packs” que saldrán en una ventana de seis meses que añadirán más elementos en el videojuego.

El primero traerá una Cueva de Desafíos, un modo difícil y una opción especial para el mapa, mientras que el segundo incluirá una historia extra original, un nuevo calabozo y “más desafíos”.

Un “Paquete de Expansión” también estará disponible al momento del lanzamiento que traerá más cofres y un traje especial para Link. Los tres deben ser comprados al mismo tiempo y tendrá un precio de 19.99 dólares.

Con Información de 24horas.cl