Termina estafado Papá de Rubí ¡Con 105 mil pesos!

Don Crescencio Ibarra puso la demanda correspondiente ante las autoridades

Crescencio Ibarra levantó una denuncia ante el Ministerio Público de Matehuala, San Luis Potosí en contra de Bernardo Ramírez Portales, por fraude.

Es acusado de ostentarse como representante del grupo musical Los Cachorros de Juan Villareal y firmar un contrato por 220 mil pesos.

De acuerdo con un video difundido por el diario La Razón El Periódico del Altiplano, el papá de Rubí entabló contactó con un representante musical, a quien le hizo entrega de tres cantidades de dinero, con la finalidad de asegurar la actuación de la agrupación en los XV años de su hija.

“Él me manejó que me traía a los chavos por 160 mil pesos y que con escenario me los ponía en 220 mil. Yo le dije que me los trajera con todo y el escenario y llegamos al acuerdo de 210 mil; firmamos el contrato”.

Don Crescencio indicó que el anticipó que entregó a Bernardo fue de 50 mil pesos.

“El 11 de abril le hice entrega de otro anticipo por 25 mil pesos y el 20 de agosto le di otros 30 mil, con lo que cubrí la mitad delo acordado, por lo que me dijo que el resto se lo diera el día de la presentación de ‘Los Cachorros de Juan Villarreal’”.

Sin embargo, como publicó Excélsior hace un par de semanas, Los Cachorros de Juan Villareal le hicieron saber al jefe de familia de los Ibarra García, que no tenían ninguna fecha firmada para actuar en unos XV años.

“Le vendieron el grupo a él (Crescencio), una persona por allá en San Luis”, dijo el hijo de Juan Villareal.

Explicó que cuando vio el video en que se hacía referencia a la participación de la banda, de inmediato trató de contactar al fotógrafo que compartió el material en redes sociales.

“El señor me habla a mí y le comento, le dije sabes qué, nosotros no tenemos contrato, te vieron la cara, ponte al tiro porque te vas a fregar”, explicó, por lo que acordaron reunirse en Monterrey.

Del encuentro se tomó un video, que fue compartido a través de Facebook; en él, Mico Villareal desmintió que no fueran a asistir al festejo del año en redes sociales y que estuvieran demandados.

Pero… de Bernardo Ramírez Portales ya no sabe nada, luego de que se comprometió a regresar el dinero.