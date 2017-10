Tenía relaciones con hombres sólo para infectarlos con VIH

Daryll Rowe, de 26 años, es acusado de tener relaciones sexuales sin protección con sus compañeros, alegando estar libre del virus, y de manipular su preservativo.

Reino Unido.- Un hombre deliberadamente trató de infectar a sus amantes con el VIH después de conocerlos en una aplicación, un tribunal ha escuchado.

Daryll Rowe, de 26 años, es acusado de tener relaciones sexuales sin protección con sus compañeros, alegando estar libre del virus, y de manipular su preservativo cuando insistieron en usarlos.

Más tarde, envió mensajes de texto de burla diciendo a sus compañeros que era VIH positivo y que podrían estar en riesgo, según medios locales han investigado.

Daryll Rowe, 26, from Edinburgh, Scotland is the man charged with knowingly exposing others to HIV cutting ends of his condoms off. pic.twitter.com/Oe1RMrUXYh

— Travel True (@J_H_5) 7 de octubre de 2017