Tengo 20% de probabilidades de vivir más de cinco años, revela Pau Donés

El cantante y músico español Pau Donés, líder del grupo Jarabe de Palo y quien desde hace un año y medio lucha contra el cáncer, dice que no le teme a la muerte porque es consciente de que la lleva con él, motivo por el cual da la cara a la enfermedad.

“No sé si me voy a salvar pero doy la cara porque, en teoría, los famosos y los ricos no tienen cáncer. Pues sí, igual que todos. Doy la cara para decir que yo sí lo tengo y para explicar de qué va el asunto”, expresó.

Dijo que no teme a la muerte. “Yo sé que llevo la muerte encima. La muerte a mí no me ronda, la llevo dentro, conmigo. Tengo un gen que ha mutado y que provoca tumores. ¡Es lo que hay!”, dijo en entrevista con la revista XL Semanal.

El vocalista de la agrupación sostuvo que “de momento no me va bien morirme. De momento, tranquilidad: tengo muchas ilusiones por delante”.