Tener sólo la prepa no demerita mi propuesta de renovación de cédula: Ángel García

El diputado del estado de Morelos señaló que no necesita de una “carrera para trabajar por la gente”.

México.- Luego de que usuarios de redes sociales arremetieran en contra del diputado federal de Nueva Alianza, Ángel García Yáñez, debido a que propuso la renovación cada 6 años de la cédula profesional, cuando él sólo estudió la preparatoria, el legislador indicó que su nivel de educación no demerita su iniciativa.

“No necesito tener una carrera para trabajar por la gente, existen quienes tienen licenciatura y roban el dinero del pueblo, mi trabajo habla por mí, no necesito nada más”, indicó García Yáñez tras ser cuestionado sobre la polémica suscitada en días previos.

De la misma forma, destacó que la exigencia de los internautas en relación a que los diputados cuenten con una carrera profesional para ocupar el cargo, va en contra de un principio constitucional.

Asimismo, el legislador morelense destacó que el espíritu de su propuesta es completamente noble, pues sólo pretende que los profesionistas estén actualizados para seguir ejerciendo su carrera.

Además, consideró que la polémica suscitada busca frenar sus aspiraciones rumbo a la gubernatura de Morelos, pues señaló que la iniciativa fue presentada hace 2 semanas, pero no fue sino hasta que se rebeló una lisa de aspirantes al estado, que su iniciativa tuvo eco.

A pesar de los ataques, señaló, la propuesta no será retirada y dijo que contrario a lo que se ha acusado, ésta no tiene ningún fin recaudatorio, pues no se contempla que el trámite sea cobrado.

Fuente: Sdp