Te presentamos a la primera actriz trans que protagonizará una película

Ella es Anjali Ameer, la primera mujer transexual que obtiene el papel protagónico en una película de la India, “Peranbu”.

La joven de 21 años trabajó al lado de Mammootty, un reconocido actor que la recomendó con los productores. Así, Anjali cumplió uno de sus más preciados sueños, pese a que su religión musulmana ortodoxa le ha impedido desarrollarse al cien por ciento.

Su historia es digna de admirar, pues escapó de su casa y durante dos años vivió en compañía de otras personas trans que la apoyaron en su carrera como actriz y modelo.

“Fue una gran experiencia trabajar con gente como Mammootty y el director Ram. Al principio me intimidé, pero Mammootty me animó y me apoyó durante el rodaje”, platica la chica.

