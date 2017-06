Te has preguntado, ¿porqué somos infieles?

Nadie quiere lo engañen, pero querámoslo o no, la gente comete muchas infidelidades. A veces no hay una razón para justificar lo que hacen, y en ocasiones son el resultado de muchos tragos un sábado por la noche.

Sin embargo, también puede ser el resultado de algo bien calculado. Si estás pensando que, tal vez, sólo tal vez querrías hacerle algo así a tu pareja, te recomiendo hacerte un par de preguntas antes de dar ese paso.

¿ALGO LE FALTA A MI RELACIÓN?

Antes de engañar, sería bueno que supieras qué le falta a tu relación. Es importante pensar en ese factor porque ni siquiera sabes que lo encontrarías en una infidelidad. Y entonces… ¿cuál sería el chiste?

¿COMETER UNA INFIDELIDAD ARREGLARÍA MI RELACIÓN?

Hay casos en las que un engaño termina arreglando la relación, o al menos ponerla en perspectiva… pero tampoco es que sea la mejor solución a los problemas. Con eso dicho, las probabilidades de que tu infidelidad arregle tu matrimonio son diminutas. ¿Aún así crees que vale la pena arriesgarse?

¿ESTOY TRATANDO DE LLENAR UN VACÍO?

Te vas a preguntar si el sexo es lo que necesitas para llenar ese vacío. Si es que lo que sientes es el problema. Por ejemplo, tal vez el vacío se debe a falta de pasión, así que será natural tratar de buscarla en algo o alguien más. Y la verdad es que el arreglo o alivio es sólo temporal: una infidelidad nunca llenará ese vacío.

¿Estoy tratando de tomar la ruta fácil?

Una infidelidad es algo que no puedes deshacer una vez que lo haces, así que es muy importante preguntarte si lo que quieres es arreglar algo o una ruta de escape. Engañar a tu pareja no es la solución para salirte de un matrimonio en el que ya no quieres estar.

¿HE HECHO TODO LO POSIBLE PARA QUE LA RELACIÓN FUNCIONE?

En algún punto, tendrás que ser sincera contigo misma y preguntarte si lo has dado todo para arreglar lo que ya no funciona. ¿Te has comunicado lo suficiente? ¿Has hecho tus sacrificios? ¿Han tomado terapia en pareja?

SI QUIERO COMETER UNA INFIDELIDAD, ¿POR QUÉ SIGO EN ESTA RELACIÓN?

Una vez que llegues a esta pregunta, lo más seguro es que sigas con la duda. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué sigues en esa relación? ¿por qué no hacer las cosas bien?

Aunque nadie te dirá que descubrir las razones detrás de tu deseo por engañar a tu pareja es fácil, es algo que puede prevenirse. Sé honesta contigo misma y considera los sentimientos de tu pareja antes de tomar decisiones. Nadie quiere ser el villano, y nadie quiere ser la víctima, pero las infidelidades ocurren porque somos humanos, y como humanos, tenemos muchísimos defectos.