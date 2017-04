Taylor Swift escribió la canción This Is What You Came For de Calvin Harris

La cantante acordó publicar el tema bajo el seudónimo “Nils Sjoberg”.

Los rumores son ciertos, Taylor Swift es la mente maestra de “This Is What You Came For”, canción interpretada por Calvin Harris y Rihanna.

De acuerdo con el representante de Swift, ella la escribió, se sentó frente al piano y grabó un demo usando un iPhone. Posteriormente decidió hacerla publica bajo el seudónimo de Nils Sjoberg.

Ella guardó silencio sobre la autoría porque no quería eclipsar el éxito de sus interpretes. Todo marchaba según lo planeado hasta que fue herida por palabras del DJ, quien en una entrevista con Ryan Secrets, para promover la canción, dijo que no podía verse trabajando en un futuro con su novia.

Lo anterior podría ser la causa de su ruptura.

Vía UsWeekly