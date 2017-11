Taxista exhibe a pasajera en estado de ebriedad en Puebla

El taxista denunció el estado en el que viajaba su clienta y aseguró que “así está totalmente expuesta a lo que pueda pasar”.

Puebla-.Un taxista puso en evidencia a una clienta en estado de ebriedad; en un video difundido en redes sociales, el trabajador del volante señaló que en ese estado, una mujer está “totalmente expuesta a lo que pueda pasar”.

La grabación fue difundida desde la cuenta de Twitter @taxisdepuebla; en ésta, se observa a un taxista que habla a la cámara mientras, en el asiento trasero, una muchacha viaja completamente dormida, en aparente estado de ebriedad.

“Traigo a una chica en estado de ebriedad cabrón. La llevó a su casa, aún no sé dónde es, ahora la voy a despertar para que me diga… pero véanla, no sabe en dónde está o si yo soy un enfermo que le puede hacer algo”, dice el taxista en el video.