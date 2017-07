‘Talking to myself’, el último video de Chester Bennington con Linkin Park (VIDEO)

La banda estadounidense estrenó su nuevo video esta mañana, casi a la misma hora en que se confirmaba la muerte de su fundador y vocalista.

Estados Unidos.- Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, fue hallado muerto esta mañana en su residencia de Palos Verdes Estates, en el condado de Los Ángeles, California.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el artista de 41 años se suicidó al colgarse en una de las habitaciones de su hogar. Su cuerpo fue hallado por una empleada y su familia no se encontraba en el lugar al momento del deceso.

Mientras la información de su muerte comenzaba a circular, la cuenta de YouTube de la banda puso en línea el video Talking to myself, el más reciente sencillo del álbum One More Light, que la banda lanzó a principios de este 2017.

Con casi 20 años al frente de Linkin Park y 9 discos de estudio bajo el brazo, Chester sumó premios Bilboard, Grammy y MTV. Su carrera incluyó colaboraciones con artistas de otros géneros, como el rapero Jay-Z.

En poco más de 5 horas en línea, el video suma 400 mil reproducciones y más de 25 mil comentarios, en donde los fans de la banda californiana se han volcado con mensajes de apoyo y respeto.

Este jueves, Chris Cornell, vocalista de Audioslave y Soundgarden, habría cumplido 53 años de edad. El pasado 18 de mayo, Cornell también decidió quitarse la vida. Un par de días después, Chester asistió a su funeral y cantó el emblemático tema de Hallelujah, con el que despidió a su amigo.