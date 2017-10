Tachan de vulgar a JLo por ‘escandalosa’ foto con A-Rod

Los usuarios fueron implacables con la foto que compartió la revista Vanity Fair, en la que A-Rod deja al descubierto el trasero de su novia JLo.

Estados Unidos.- La imagen forma parte de la sesión de fotos que Mario Testino hizo a la pareja para la portada de diciembre de la revista, en una entrevista en la que Jennifer Lopez recordó sus primeras citas con Alex Rodríguez.

Jennifer Lopez recalls the early days of dating Alex Rodriguez in V.F.'s December cover story, but it was one text from @ARod that really took their first date to the next level: "You look sexy AF." At the link in bio, see more photos from the couple's intimate shoot with @MarioTestino. Una publicación compartida por Vanity Fair (@vanityfair) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 1:54 PDT

Sin embargo, la imagen no fue bien recibida por muchos usuarios, cuando menos en Instagram, en donde las críticas hacia la pareja no pararon.

“A esta mujer la vejez la está volviendo loca y este hombre no la ama tanto, porque un hombre que ama a su pareja no la exhibe de esta manera”, escribió un seguidor del programa El Gordo y la Flaca, que compartió la foto en su cuenta de Instagram.

“Qué valores están enseñando a las nuevas generaciones”, cuestionó otro usuario.

“Increíble la vulgaridad, falta de glamour, de clase, ¿por qué tanta necesidad de exhibirse y el mostrar el trasero de su mujer? Ósea, ¿cuál es el fin? ¡Qué ordinarios! La clase no se improvisa ni se compra, por mucho dinero que tengan”, opinó alguien más.

“Cuando las personas pierden el respeto por sí mismas, no hay nada qué buscar, lo que da penita son los niños, que al final de cuentas son los que cargarán con la vergüenza, unas figuras como ellos, pero es su vida y la viven como ellos entiendan”, comentó otro usuario.

🔥 La imagen más caliente de @jlo y @arod en @vanityfair 🔥 #gyfopina Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 7:23 PDT

Pero unos más notaron algo ‘extraño’ en la foto: “Se le mira el trasero muy chiquito… además bien pinch… vulgar que se miran”, “eso es montado, sus nalgas son más grande”, “esas no son las nalgas de JLo. Pues ya todo el mundo las conoce en sus presentaciones y son más abultadas. Nada que ver”.

Pero también salieron los seguidores de la artista boricua en su defensa: “Cuántas santas hay en este chat criticando a una mujer que puede hacer lo que le dé la gana”.

“En absolutamente todos los shows, JLo muestra las nalgas. No sé por qué les admira tanto, ya se las conocemos, ja, ja, ja, ja, el que debería salir menos tapadito es él”, algo en lo que coincidió otra fan: “¿Y por qué él no hizo lo mismo? A mí me interesa verlo a él sin camisa”.

Y no faltó quien hasta la pusiera como ejemplo a seguir: “@jlo es ejemplo para @marjodsousa dos hijos y no anda ching… a @marcanthony”.

Con Información de Mundo hispánico