Tachan de maldita a Miss Sudáfrica por usar guantes en visita a niños con VIH

Insólito.- Las críticas no se hicieron esperar, pero ella se defendió con una buena razón.

La Miss Sudáfrica Demi-Leigh Nel-Peters causó gran polémica en redes sociales tras compartir unas imágenes de su visita a niños huérfanos con VIH en Johanesburgo.

El motivo de la controversia fue que mientras la reina de belleza compartía los alimentos con los pequeños, usó guantes de latex, por lo que los usuarios se le fueron a la yugular, tachándola de chocante e ignorante.

Por su parte, Demi-Leigh se defendió aclarando que usó los guantes por higiene.

Todos los voluntarios usamos guantes porque creímos que era lo correcto al entregar comida” aseguró la Miss.

Y de hecho, fue lo correcto, pues es bien sabido que el VIH no se puede contagiar sólo por el contacto, sin embargo, los voluntarios pueden traer virus o bacterias con las que pueden contagiar a los pequeños.

Miss South Africa Demi-Leigh Nel-Peters Accused Of Being Racist For Wearing Gloves To Feed Poor Black Kids

