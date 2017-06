Swift y Perry llevan la pelea a Spotify

Todo parece indicar que Swift ha sabido como opacar a Perry

Luego de de haber retirado su catálogo musical de Spotify, en noviembre de 2014, Taylor Swift regresó ayer a la plataforma de streaming, el mismo día en que Katy Perry lanzó su nuevo disco de estudio, titulado Witness.

Ambas cantantes han declarado tener una rivalidad, que incluso quedó representada en el video que Swift hizo para el tema Bad Blood.

La decisión de Swift de regresar a Spotify llega luego de que en mayo pasado Katy Perry conversó con James Corden sobre su enemistad con la intérprete de “Shake It Off”.

“Intenté hablar con ella pero no quiso hacerlo. No soy Buda, hay cosas que me irritan”, dijo Perry a Corden.

La californiana volvió al ataque al declarar a la revista NME, en su edición de junio.

“James Corden me hace sentir segura a mí y a todo el mundo. Nadie me había preguntado por mi versión de la historia, y hay tres lados de toda historia: uno, dos y la verdad”, expresó.

Tras las declaraciones de Katy, Taylor volvió hoy a Spotify y el coincidente regreso en el mismo día del estreno de Witness no pasó desapercibido en Twitter, donde los usuarios ya comparan a la intérprete de Blank Space con Regina George, de Mean Girls.

Descripción gráfica de #TaylorSwift liberando toda su discografía en streaming la misma noche del lanzamiento de #WITNESS pic.twitter.com/raXQaJZkUa — Literal (@amaxnopoder) 9 de junio de 2017

Taylor Swift después de liberar su música en Spotify. pic.twitter.com/mLlGecMvPp — Ottoniel (@Ottoyanez) 10 de junio de 2017

Soy a la unica que no le importa que taylor swift este en spotify? — GIANCARLA (@GiancarlaJv) 9 de junio de 2017

Fav si tú también tuviste una Taylor Switf tratando de sabotear tu carrera artística

RT si tú eres la Taylor Swift de alguien — feri (@Ferimagica) 9 de junio de 2017

Estabas bien fuera de spotify, regresa por donde viniste @taylorswift13 — Vivian García (@viviangarciac) 9 de junio de 2017

Cuando te enteras que Taylor Swift regresó a Spotify. pic.twitter.com/jcKv0CsmFl — Carlos Rivas (@IntrusoIluso) 9 de junio de 2017