Suman cinco los jugadores de Patriotas que rechazan ir a la Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS.- Cinco jugadores del equipo campeón del Súper Tazón de la Liga Nacional de Futbol Americano, Patriotas de Nueva Inglaterra, han rechazado asistir a la tradicional reunión de los campeones con el presidente de la Casa Blanca.

Los cinco jugadores que han rechazado asistir a la tradicional reunión, cuatro afroamericanos y un anglosajón, han sugerido que el presidente Donald Trump es la razón tras su negativa.

Este viernes, el corredor LaGarrette Blount anunció públicamente que no asistirá a la reunión a la Casa Blanca, con lo que suman cinco los jugadores que rechazaron asistir a la reunión. “Simplemente no me siento bienvenido en esa casa. Voy a dejarlo ahí”, dijo Blount.

El ala defensiva Chris Long escribió el jueves en su cuenta de Twitter que “había planeado saltarse la ceremonia”, y aclaró que su decisión era propia, y que no estaba uniéndose al llamado de nadie para que dejara de asistir a la reunión.