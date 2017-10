Suicide Squad, entre los 100 films más taquilleros de la historia

TNT | Ciudad de México.- Escuadrón Suicida (Suicide Squad) es la peli de DC que hace confluir a los villanos más virulentos de la casa de cómics con humor. Aunque recibió algunas críticas negativas, los fanáticos acompañaron con pasión el estreno. Al momento, el film lleva recaudados más de $679 millones de dólares en todo el globo y eso la coloca en el puesto 90 dentro del Top 100 de los más taquilleros de la historia.

El ingreso al ranking es celebrado en pos de la expansión de un nuevo universo cinematográfico en el que se destacan algunos de los personajes más queridos por el público. En el puesto número uno de esta lista sigue reinando Avatar, estrenada en 2009, que alcanzó u$s2.788 millones de la mano del gran James Cameron.

Dentro de las actuales cintas de DC, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia (Batman v Superman: Dawn of Justice) está el puesto 42 y El Hombre de Acero (Man of Steel) ocupa el 94. Aunque los primeros lugares se los ha ganado Marvel: Los Vengadores (The Avengers) tiene el puesto 5; Los Vengadores: La Era de Ultrón (Avengers: Age of Ultron), el 7; y “Iron Man 3”, el 10.