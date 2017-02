¿Sufrió infidelidad? Natalia Téllez confiesa que no pelea por ningún hombre

Hace un par de meses, se dio a conocer que Natalia Téllez y Christopher Uckermann terminaron su relación sentimental por exceso de trabajo y poco tiempo para verse. Sin embargo, tras rumorarse que el galán le fue infiel, la conductora rompió el silencio y se limitó a declarar que ella no pelea por ningún hombre.

De acuerdo con Publimetro, la locutora de radio indicó: “¿Pelear por un hombre? Nunca, eso sí no me sale, jamás, hay demasiados como para pelearse por uno”. Puntualizó que no le gustó todos los dimes y diretes que se armaron en redes sociales, donde algunos usuarios hicieron bullying a Ana Serradilla, actual novia del ex RBD.

“Lo que no está bien es el bullying entre mujeres. Que la gente esté con ese rollo tan feo del bullying entre mujeres, no es bueno. Somos crueles entre nosotras y deberíamos cuidarnos entre chicas”, señaló. Al ser cuestionada si le duele el ver fotografías de Christopher Uckermann con la actriz, precisó que no porque es cosa del pasado.

“Pues no, una vez que ya no estás en una relación con una persona, no puedes juzgar ni opinar sobre lo que haga o deje de hacer, porque es muy doloroso para quien sea”, agregó Natalia Téllez, quien enfatizó que está dedicada por completo a su trabajo y que está viviendo su duelo.