Su canción es una copia barata de mis frases: Niurka con todo contra Mane de Acapulco Shore

Mane, integrante del reality show “Acapulco Shore” se ha vuelto toda una celebridad por su sinceridad y honestidad para decir las cosas.

Y aunque no siempre son cosas agradables, su personalidad le ha ganado muchos seguidores, pero también enemigos.

Recientemente, Mane lanzó su video “Rico“, el cual ya alcanza el millón de reproducciones. A esto, la cubana Niurka Marcos no se limitó a comentar en su cuenta de Twitter.

La rivalidad tenía que suceder en cualquier momento, ya que la estrella del reality de MTV, le robó a Niurka la famosa frase: ‘An sorry for yu’ (I’m sorry foy you).

¿Qué opinan? ¿quién gana en esta batalla de divas?

Con información de Tv Notas