Su caída se hace viral, pero su respuesta da una lección de vida

Jennifer Knapp Wilson es una mujer de 39 que sufrió una caída en un supermercado Walmart de la ciudad de Missouri, Estados Unidos. Para desgracia de ella, ese momento quedó retratado en un teléfono celular y se viralizó esta semana.

Además soy muy obesa, lo que no ayuda a la situación en mi espalda. He aprendido a aceptar mi enfermedad mental como una forma de hacerle frente. Lucho con mi peso diariamente y recientemente me he unido a un gimnasio. Pero mi peso sigue siendo una batalla

Jennifer Knapp Wilson