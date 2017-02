Stranger things te emocionará aún más con nuevas imágenes

Nos quedamos “congelados” al ver que Stranger things ya tenía un primer teaser de la segunda temporada.

Anunciaba que en Halloween ya habrá más episodios de la serie y, por si acaso alguien necesitaba algo más de material, fueron publicadas las primeras imágenes oficiales.

Lo mejor de estas imágenes es que confirma algo que ya sabíamos pero que no habíamos podido ver: Winona Ryder sigue vinculada al proyecto y es evidente que piensa sufrir una vez más como Joyce Byers , la madre de Will, que reapareció al final de la anterior temporada aunque no tan bien de salud como nos gustaría.

En las imágenes publicadas por la plataforma Netflix, también aparecen:

David Harbour como Jim Hopper

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

LA AUSENCIA DESTACADA ES LA DE MILLIE BOBBY BROWN, CUYA ELEVEN ESTÁ CONFIRMADÍSIMA PARA LA SEGUNDA TEMPORADA AUNQUE ESTÉ DESAPARECIDA EN COMBATE DESPUÉS DE LOS ACONTECIMIENTOS DEL FINAL DE TEMPORADA.

De momento, poco más se sabe de la segunda temporada de Stranger things, que sigue escrita por los hermanos Duffer.

Retoman las tramas un año después de la reunión de Will con su familia pero en Hawkins, está claro que la tranquilidad ya no existe y amenazas se acercan por el horizonte.