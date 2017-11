Standupera denuncia acoso de comediante mexicano

Sin embargo, la confesión de Ramírez no paró ahí y reveló que Freddy no era el único que la había acosado.

México.- Tras los recientes casos de acoso sexual que se han dado a conocer en los últimos días en el medio del espectáculo, la standupera Myr Ramírez decidió romper el silencio y emplear su cuenta de Facebook para confesar que ella padeció una situación similar con el comediante Freddy “El Regio”.

“Hace casi un año el comediante conocido como Freddy el Regio me encerró en el baño del bar Woko el día de mi cumpleaños. Él me insistió durante un año previamente para tener sexo y por alguna razón (no quería) me rehusé. Antes de encerrarme en el baño, me envió una foto de su pene sin ningún aviso”, contó Ramírez.

Posteriormente la standupera afirmó que fue gracias a su asistencia a un evento que se animó a realizar esta confesión. “Yo no dije nada. Hoy fue el #estrogenofest y me dio la fuerza y el valor de decir lo que viví. Me enteré de comediantes a las que Freddy abusaba y no dije nada. Quiero pedirles una disculpa por no hablar antes, por tener miedo y vergüenza, por no hablar por todas las que no tienen voz. Freddy me encerró en un baño porque quería “hablar conmigo” y me asustó muy cabrón. Lo que él argumenta con la gente que se lo llegó a preguntar es que lo que dije es mentira y él no tiene por qué sufrir consecuencias por lo que yo diga. Qué asco tanta mentira”.

Luego de estas declaraciones, el mismo Freddy respondió a Myr en los comentarios de su publicación. “Lamento mucho que se haya ido a este punto, como lo hablamos en su momento estuviste muchas veces en mi casa y de muchas maneras y no pasó nada, había una lazo de confianza la cual entiendo que se rompió por lo que para mí fue un mal entendido. Pero también entendí que no eres adivina ni estás en mi cabeza. Sabiendo de esto reconocí el error y me alejé del alcohol (al que vi como parte del problema) y empecé a ir a terapia. En su momento lo hablamos y creo que tal vez quedaron cosas por pendientes. Asumo mi responsabilidad y aquí estoy para hacer frente, aunque también creo que estás parcializando un poco las cosas. Aunque eso ya no importa, este post va a traer consecuencias, y esto no se trata de temer, te lo dije aquel día que hablamos, sabía que estabas pasando la voz y no la detuve, porque sabía que intentabas proteger y yo necesitaba ese golpe para aprender. Las disculpas no son suficientes, y un inbox queda sobrando. Estoy trabajando en esto, así como cada día trabajo en ser una mejor persona”.

Sin embargo, la confesión de Ramírez no paró ahí y reveló que Freddy no era el único que la había acosado. “Este año me tomé fotos bajo la insistencia de @andrés azpilcueta y cuando me acompañó al elevador, se sacó la verga. No puedo evitar sentir correctividad en esas agresiones. No puedo evitar pensar en todas las niñas que son secuestradas, mutiladas. No puedo evitar pensar en toda la gente de la que abusó Freddy y Andrés y los protegieron”.

Finalmente, la comediante invitó a las personas que hayan pasado por algo similar a levantar la voz y rebelarse con ella. “Me pongo a pensar que somos hermanas, que esto no es justo, que merecemos la libertad y que si alguien quiere decir algo, yo tengo que ser congruente y decirlo primero: NO LO ACEPTO, ME AMO Y ME RESPETO. NO COMPITO CON OTRAS MUJERES Y EL AMOR NO ES UNA FUERZA QUE ME FULMINA. Rebélate conmigo. #estrogenofest”.

