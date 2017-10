“Soy un ser humano ” : Marjorie de Sousa

- in Espectáculos

“Ya por favor, se los pido con el alma, soy un ser humano. No puede ser posible que se puedan publicar cantidad de mentiras. ¿He pecado en no hablar? Ya no más faltas de respeto…”, explicó a la prensa.

Ciudad de México.- La actriz Marjorie de Sousa rompe el silencio por primera vez sobre la batalla legal que enfrenta contra Julián Gil.

En declaraciones a la prensa, la venezolana confirmó que sí hay dos investigaciones penales en contra del padre de su hijo, sin embargo, contó que son resultado de los desacuerdos que ha tenido con Julián Gil en los últimos meses.

Acompañada de su abogada, aprovechó para pedirle a la prensa que la respeten, pues ha leído difamaciones en su contra que no piensa permitir más.

La protagonista de telenovelas negó que Julián Gil la mantenga, incluso, aseguró que durante el embarazo ella se hizo cargo de su salud pues su expareja aportó “dos o tres cosas”, nada más.

Además, negó que sea ella quien se niegue a que el papá de Matías lo vea en otro lugar y no en los juzgados con vigilancia.

Por su parte, Julián Gil reclamó que durante la hora que puede ver a su hijo, está vigilado por una enfermera.

Sobre este tema, Marjorie explicó que su hijo tiene un problema llamado “espasmo sollozo”, que podría provocar que su bebé se ahogara, además tiene que tomar medicamentos constantemente.

Finalmente, la actriz dijo que nunca le negaría a su hijo que se encuentre con su padre y espera que pronto se solucione el conflicto.

“Es una estupidez todo esto, no tiene sentido tanto lío y tanto escándalo. Las cosas no se dicen aquí, se dicen de frente. Hay una persona que nos interesa a los dos, hay una persona que necesita de los dos. No necesitamos un show mediático para continuar con esto, necesitamos paz”, puntualizó.

Fuente: Siete24