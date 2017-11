Sospechoso baila para policías antes de ser detenido

El sospechoso fue acusado por eludir la detención

ESTADOS UNIDOS.- Luego de perseguirlo por 32 kilómetros (20 millas), la policía de Houston detuvo a un hombre que se puso a bailar cuando las autoridades le pidieron que bajara de su vehículo.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido dada a conocer, se detuvo el jueves por la mañana después de impactar con las púas reductoras de velocidad que colocó la policía en la Interestatal 45.

Eventualmente obedeció las órdenes de la policía de bajar de su automóvil, pero en lugar de acostarse en el suelo, el hombre comenzó a bailar con los brazos en alto. El episodio concluyó cuando un perro policía lo atacó.

Larry Crowson, teniente de la policía, dijo que los agentes estaban preocupados de que el hombre intentara huir hacia el tránsito, así que liberaron al perro.

Crowson indicó que los investigadores determinarán si el hombre estaba bajo la influencia de alguna sustancia.

VIDEO: Chase suspect shows police his best dance moves on freeway https://t.co/juoZlyFv6L pic.twitter.com/upF7wov7Oj

— ABC6 (@wsyx6) November 18, 2017