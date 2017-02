Sorprendió a su marido con su amante, la capturó, le cortó el pelo y la paseó desnuda por la calle

Una amiga de la mujer grabó las dantescas escenas y la compartió en las redes sociales. “No me importa lo que piensen o dejen de pensar. Mostraré cómo se trata con las traidoras de un hombre casado. Así capturé a esta puta de mi marido… ex marido desde hoy“, escribió la mujer en las redes sociales según Balanco Geral.