Someten a su perro a una operación para que se parezca al de la película “La Máscara”

Esta familia rusa está siendo muy criticada a través de as redes sociales por tomar una decisión poco feliz para el perrito. Sus dueños vieron que al animal le estaban creciendo las orejas hacia arriba, cosa que no les gustaba porque por ese motivo no podían llevarlo a desfiles ni encontrarle una compañera para que se reprodujera. Y lo hicieron pasar por una cirugía plástica.