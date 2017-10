“Solo me defendí… tenía sida e iba a violar a mis hijas”

Es lo que dijo María Elizabeth Tanús Quiroz, “Mariely”, tras presuntamente haber asesinado a puñaladas a su novio

Puebla.- “Yo solo me defendí. Me dijo que tenía sida, que me daba la bienvenida al club. Me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo”, es lo que dijo María Elizabeth Tanús Quiroz, “Mariely”, tras presuntamente haber asesinado a puñaladas a su “novio” el pasado domingo en su departamento de la colonia Cipreses de Mayorazgo.

Lo anterior, con base en lo expuesto durante la audiencia inicial en la que el juez de control dictó de legal el arresto de la mujer a la que se le acusa de homicidio doloso en razón de parentesco en agravio de Vicente Vargas Ramírez, su pareja sentimental, quien residía en Los Ángeles, California, y quien viajó a esta ciudad para vivir en unión libre con la detenida tras conocerse por medio de Facebook.

El ministerio público expuso ante el juez que María Elizabeth y Vicente sostuvieron una discusión que duró alrededor de tres horas, es decir de las 3:00 a las 6:00 de la madrugada del domingo, en el interior del departamento 4 del número 9507 de la calle 25 Sur.

Y es que testimonios de vecinos del lugar declararon que al principio se creyó que todo era una discusión por celos, ya que escucharon que la mujer gritaba “enséñamelo”.

Sin embargo, la preocupación de los residentes del mismo edificio en el que habitaba la pareja, comenzó cuando oyeron que los involucrados rompían varias cosas, pero además gritaban.

De acuerdo con lo explicado al juez de control por parte del Ministerio Público, los vecinos escucharon que en un principio Vicente le decía a la acusada que “mejor se iba a ir”, ante lo cual ella le rogaba que no lo hiciera, de tal forma que el hombre decidió quedarse, incluso en los testimonio se indica que a él se le escuchó pronunciar “está bien, no me voy”.

Tiempo después, Vicente gritó: “¡Auxilio!, policía, ayúdenme me estoy muriendo”, fue entonces que algunos vecinos llamaron al 911 y después salieron a ver qué es lo que sucedía, observando en ese instante a María Elizabeth “N” en el balcón del último piso desde donde decía que el hoy occiso la había violado y que la había amenazado.

Cuando llegaron los elementos policíacos de distintas corporaciones, así como los paramédicos de la Cruz Roja, observaron que la mujer tenía sangre en el rostro y en su ropa, incluso decía que se iba a aventar, por lo que los policías le gritaron que no lo hiciera.

Los minutos pasaban y ella decía: “Yo sólo me defendí, me dijo que tenía sida que me daba la bienvenida al club. Me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo”, según consta en la carpeta de investigación.

Al subir al departamento número 4, se encontraron con que la puerta estaba cerrada, por lo que tuvieron que derribarla para poder ingresar. Una vez dentro del inmueble, los cuerpos de auxilio notaron que la mujer tenía las pupilas dilatadas y varias heridas, pero además, que el ahora difunto, que contaba con 51 años de edad, estaba tirado en el piso con el cierre del pantalón abajo y múltiples cortaduras en pecho, brazos y cara, ya sin signos vitales.

Tras semejante escena, según lo manifestado al juez, los oficiales procedieron a la detención de “Mariely” para su posterior puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público por el delito de homicidio doloso en razón de parentesco.

Durante la audiencia se precisó que los exámenes toxicológicos practicados a la acusada salieron positivos a cocaína, con lo que se confirma que ésta se encontraba bajo los influjos de la droga, pero no se confirmó si la victima también consumió algún estupefaciente.

También se indicó que la autopsia practicada al hombre determinó que recibió 52 lesiones, pero una herida en la carótida externa de lado izquierdo fue la que ocasionó su muerte.

Luego de escuchar la exposición de los representantes de la Fiscalía General del Estado, así como a la defensa de la acusada, el juez de control calificó de legal la detención de María Elizabeth, a quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al tratarse de un homicidio doloso, por lo que permanecerá internada en el Cereso de San Miguel en lo que dura el proceso en su contra.

