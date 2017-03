Snocolate; la moda de esnifar chocol

Berlín ha sido el núcleo que ha originado la idea de introducir chocolate en polvo en fiestas y conciertos, saltándose así las normativas contra las sustancias adictivas, ya que supuestamente ‘coloca’ si lo esnifas. Dicha tendencia se ha extendido a otros puntos de Europa y Estados Unidos, y se llama ‘Snocolate’

Obviamente, dicha locura no comienza en la capital alemana, ya que muchos siglos antes el cacao era bien conocido por haber sido ampliamente utilizado por las civilizaciones precolombinas como los aztecas y los mayas; consideraban que tenía propiedades divinas y las semillas del árbol del cacao se utilizaban a menudo durante los rituales y ceremonias con el fin de elevar a los participantes a un estado de éxtasis, lo que, en muchos sentidos, es exactamente lo que se hace ahora.

El cómo estimularía el cacao aún no se ha demostrado, aunque hay una serie de creencias. Para empezar, contiene endorfinas, así como un producto químico llamado tirosina, que es un percusor de la dopamina. Dado que ambos son neurotransmisores conocidos para inducir a la sensación de placer, no es sorprendente que las personas que han probado dicha práctica para elevar su estado de ánimo.

El cacao es rico en antioxidantes como la epicatequina, lo que aumenta el flujo sanguíneo en el cerebro y los músculos, dando un ‘empujón’, por ejemplo, a aquellos que quieren bailar durante más tiempo. Dicho elemento se ha demostrado que también protege a las neuronas y mejora la función cognitiva.

Sin embargo, esto no debe de ser tomado como un empujón a esnifar chocolate: no hay ningún tipo de estudio que alabe o critique la práctica, ya que aún no ha sido analizado por la ciencia, aunque cualquier persona con dos dedos de frente entenderá que introducir chocolate por las vías respiratorias no debe de ser muy beneficioso.