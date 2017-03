Sinatra, Kennedy…y la Mafia

ESTADOS UNIDOS.- Con el paso del tiempo se ha descubierto que hay conexiones más fuertes de lo que uno piensa entre los Kennedy y las mafias. El legendario Frank Sinatra era justamente el intermediario entre estas dos partes.

De acuerdo con “The Dark Side of Camelot” por Seymour Hersh, Joseph P. Kennedy, el padre de John F Kennedy, quería arreglar una reunión para negociar con Sam Giancana, jefe de la mafia de Chicago, su apoyo para “Jack” Kennedy a la Casa Blanca.

La persona que logró esta cita fue el gran amigo de los Kennedy, Frank Sinatra.

En el libro “The Kennedy Half-Century: The presidency, assassination, and lasting legacy of John F. Kennedy” del profesor de la Universidad de Virginia Larry Sabato, resalta la conexión citando la historia en la que Joseph Kennedy pide a Giancana que resuelva una disputa con el mafioso Frank Costello y a cambio le prestaba “the president’s ear”, el oído del presidente.