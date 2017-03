Siguen en contacto mis abogados y los de ‘El Chapo’: Kate del Castillo

Para la actriz, no es posible que ‘El Chapo’ haya conseguido todo lo que tenía “sin la ayuda de los hombres de corbata”.

México.- Los abogados de Kate del Castillo y el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, recluido en Nueva York, están en contacto.

Así lo reveló la propia actriz presentador de Noticias Telemundo, José Díaz-Balart, sobre la polémica que la rodea por su relación con el líder del cártel de Sinaloa, con quien se encontró en México en 2015.

“Entre sus abogados y los míos hay contactos”, dijo Del Castillo, quien agregó que “en aquella cena se habló de muchas cosas, también de los hombres de corbata. Él lo sabe todo. No es posible que ‘El Chapo’ haya conseguido todo lo que tenía sin la ayuda de los hombres de corbata“.

A Kate del Castillo le siguió de cerca la Procuraduría General de la República (PGR) por el encuentro con el capo, situación judicial de la que dijo prefiere no regresar a México.

“Cerraron un caso pero tengo otros abiertos. No me quiero arriesgar a volver a mi país porque mi caso no está cerrado (…) No lo puedo creer todavía, nunca entendí la caza de brujas”, sostuvo.

En cuanto a la fuga del hijo de Juan José Esparragoza Monzón hijo de “El Azul”, la actriz respondió: “¿Se escapó el hijo de El Azul? ¿Les dejó el túnel o qué? Es que es de risa. Me da mucho coraje que en mi país haya tanta impunidad, estamos hartos”.

En la entrevista que se transmitirá el próximo domingo a las 14:30 horas, Kate también fue cuestionada sobre la inmigración: “Es terrible. Yo también me salí de mi país porque no encontré las oportunidades”.