Sigo durmiendo en una silla pa’ salir corriendo si pasa algo

Tras el sismo que azoto México miles de historias son contadas

Juchitán.-La noche del 7 de septiembre de 2017 es una fecha que marcó a la comunidad oaxaqueña. Fue poco antes de la media noche cuando un terremoto de 8.2 grados con epicentro en el municipio de Tonalá, Chiapas, revolcó los suelos y llevó consigo una catástrofe.

La gente del centro de Juchitán aún recuerda con dolor aquella noche. Las calles muestran la desgracia que presenciaron los habitantes de este municipio del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

“Aquí siempre ha temblado, pero son temblores pequeños, por eso cuando empezó muchos no salimos ni nada. A veces sólo nos esperamos a que pase, pero eso no ocurrió, al contrario se hizo más fuerte y más largo. Cuando me paré de la cama con mi esposa, brincábamos en el piso. Se escuchaba un sonido muy fuerte, era del ruido de todas las casas que crujían. Hubo un momento en el que mi corazón lo sentí muy duro, fue algo horrible” confiesa Pedro, uno de los tantos testigos del desastre.

Por fortuna, la casa de Pedro sufrió daños menores, en comparación de los demás, pues en su hogar se fracturaron sólo algunos muros.

“La mayoría de las casas que se cayeron eran de teja porque son muy frágiles, por eso muchos quedaron atrapados, sobre todo las personas mayores que pues no pueden moverse muy rápido.

Fue muy feo.

Hasta hoy sigo durmiendo en una silla cuidando a mi familia, por si pasa algo agarrar a mis hijos y a mi esposa y salir corriendo al patio”, señala.

Con Información de Letra Roja