Puebla, Puebla.- “Si no eres mía, no serás de nadie”, es lo que Francisco Javier, de 22 años de edad, pronunció encolerizado antes de apuñalar a su ex novia dentro de su domicilio en la colonia San Baltazar Linda Vista, luego de que la mujer decidiera no regresar con él.

Gracias a la intervención de la policía, la chica fue auxiliada y trasladada a un Hospital para que recibiera atención médica. El presunto agresor también fue llevado a recibir atención médica ya que se autolesionó con la misma arma blanca en el pecho y cuello. Esta terrible historia de violencia se registró la noche del lunes en un departamento ubicado en la avenida San Ignacio, de la colonia Jardines de San Manuel, donde la joven identificada como Omery “N”, de 22 años, comparte el departamento con una de sus amigas.

Versiones extraoficiales indicaron que Omery rompió su noviazgo con Francisco Javier hace algunas semanas, pero el varón no quedó conforme y había hecho reclamos por teléfono a la joven, incluso le había escrito mensajes donde la amenazaba de muerte. El día lunes el hombre despechado llegó hasta el departamento de la joven, donde ingresó por la fuerza y se encerró con ella en la recámara y comenzaron a discutir.

La amiga de Omery se dio cuenta de esto y al ver que su compañera corría peligro llamó a la Policía. Uniformados municipales del Sector 2 fueron los primeros en llegar, los cuales, con comandos verbales le pidieron a Francisco Javier que abriera la puerta, pero este hizo caso omiso, y al escuchar que la joven solicitaba ayuda tuvieron que derribar la puerta.

Una vez que estuvieron dentro del cuarto, los policías observaron como el hombre se autolesionaba con el cuchillo clavándoselo entre el pecho y cuello, pero cuando vio a los oficiales los amagó y se abalanzó contra su exnovia y la acuchilló en varias ocasiones. Los testigos aseguraron que Francisco Javier en el momento más tenso, le gritó a la joven mujer: “Si no eras mía, entonces de nadie”. Entonces fue sometido por los policías.

Omery fue llevada al Hospital Ángeles para recibir atención médica.

Mientras que Francisco Javier, fue internado en el Hospital del IMSS por las heridas que él mismo se provocó. El hombre está en calidad de detenido y se le inculpa del delito de feminicidio en grado de tentativa, crimen por el que podría pasar hasta 60 años en prisión ya que se castiga igual como si se hubiera cometido el delito, de acuerdo al código penal del Estado de Puebla.