“Si me bajan el sueldo tendré que robar”; Era broma, dice después diputada del PRI

La legisladora señaló más tarde que se trató de una broma.

México-.La diputada priista local del estado de Jalisco, María del Refugio Ruíz Moreno manifestó su rechazo a la opción de reducir su salario, pues dijo que si así fuera, no tendría posibilidades de ejercer de forma correcta sus labores.

La disminución de su sueldo, señaló la diputada del PRI, no le dejaría otra opción más que robar, ante lo cual recibió innumerables críticas.

“Si me lo bajo (el salario) entonces ya voy a tener que robar, porque entonces para poder viajar a todo mi distrito a mí no me dan ni un peso de gasolina”, manifestó.

Las declaraciones causaron gran molestia en ciudadanos de la entidad, por lo cual más tarde afirmó que el dicho no era más que una broma.

Incluso, la legisladora dijo que contrario a lo que cree la mayoría de la gente, los diputados no ganan “dinerales”.

Cabe destacar que los miembros del Congreso del Estado de Jalisco, perciben un salario mensual de 110,809.95 pesos.

Con información de Radio Fórmula