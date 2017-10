- in Nacional

Si me bajan el sueldo, tendré que robar: Diputada del PRI

Gana más de 100 mil pesos al mes

Jalisco.-María del Refugio Ruíz Moreno es diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Jalisco; gana más de 100 mil pesos y dijo que si le bajan el sueldo tendría que robar.

La legisladora expresó la necesidad de incrementar el salario a los policías para que mejoraran sus resultados en materia de seguridad pública.

Uno de los conductores le cuestionó si estaba dispuesta a una reducción en sus ingresos como diputada, a lo que respondió: “Si me lo bajo (el salario) entonces ya voy a tener que robar, porque entonces para poder viajar a todo mi distrito a mí no me dan ni un peso de gasolina…”.

Posteriormente, la priista Ruíz Moreno fue entrevistada por un diario y dijo que la declaración había sido una broma e indicó que los ciudadanos piensan que ello ganar “dinerales”, pero no es así.

Con información de Radio Fórmula