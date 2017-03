Si andas en tus días… Podríais no ir a trabajar.

Ser mujer no es nada fácil, tenemos muchas cosas que hacer, siempre debemos estar haciendo más de una cosa a la vez para que el día pueda rendirnos, y además, una vez al mes, pasamos varios días con cambios de humor, mucho dolor, y con un sangrado que para nadie es agradable.

Aunque esto sea normal en el cuerpo, realmente es difícil pasar por los dolores de vientre que si bien debemos soportar, ninguno de los hombres podría pensar lo molesto y doloroso que puede ser experimentar este tipo de problemas al mes, sobre todo cuando debemos ir a trabajar y seguir haciendo cosas.

Es por esta razón que muchas veces nos provoca faltar al trabajo, porque es muy molesto tener que salir de casa con semejantes síntomas que no nos hacen sentir nada bien, sin embargo, esto no es una excusa válida para no ir a trabajar, por lo que puede ser realmente incomodo todos estos días.

Sin embargo, hay un país que está tomando en consideración que las mujeres falten durante sus días, lo cual está causando un gran revuelo, no solo en el país de origen, sino en los demás países que ven cómo es posible que tomen en cuenta esta ley donde las mujeres pueden faltar al trabajo en sus días.