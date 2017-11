Sexy vendedora de tacos roba suspiros

- in Nacional

By canal44

Ya la llaman “la vendedora más sexy de México”

México.-Nora Lilia Aranda Solano es una joven michoacana que trabaja como edecán y vendedora de tacos que arrasó en redes sociales luego de que los usuarios compartieran un par de fotografías donde se le ve ofreciendo su producto.

Inmediatamente los internautas comenzaron a hacerla viral y a calificarla como “la vendedora más sexy de México”, aunque ella se considera una persona normal. Lo cierto es que a diario recibe la visita de varios fans que desean probar su sazón en el municipio de Zinacantepec, Estado de México.

“No me molestan los piropos, aunque sean groseros. Me son indiferentes, yo voy a chambear y punto. Lo que sí me enfada es que lleguen a ofrecerme dinero a cambio de favores sexuales. Eso es incómodo para mí, sobre todo porque algunos han llegado a tocarme el trasero”, dice.

Foto: Tomada de Facebook.

Con información de Excélsior.