Sexo y helados después de matar a su madre y hermana

Elizabeth Edwards, de 49 años, y su hija Katie de 13 años, fueron asesinadas mientras dormían en su propia casa en la ciudad de Lincolnshire (Reino Unido), pero, debido a la edad de los asesinos, solo ahora la Policía local ha podido revelar sus nombres y los detalles del crimen. Resultaron ser la hija mayor de la víctima, Kim Edwards, y su novio Lucas Markham, informa el periódico ‘The Daily Mail’.

Las fuerzas de seguridad también han reportado que el motivo del crimen fueron los celos y rivalidades entre hermanas. Durante los interrogatorios Kim ha afirmado que su madre amaba más a su hermana menor y la trataba “como a un ángel”. La colegiala, que ahora tiene 15 años, también tenía “rencor” a su madre por golpearla en la cara en un parque de caravanas cuando tenía solo ocho años de edad.

#Uk • Teenage lovers who killed a dinner lady and her daughter get life: Elizabeth Edwards and 13-year-old… https://t.co/18Ar8vpxmN pic.twitter.com/AaHAv5w65f

— Kazi (@Kazi_UK) 10 de noviembre de 2016