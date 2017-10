Sergio Sepúlveda ¿Gay?

El conductor habla por primera vez sobre los rumores de su supuesta homosexualidad.

El pasado mes de Enero, se filtró una supuesta conversación que tuvo Sergio Sepúlveda con un joven de 19 años, donde también se mostraba una fotografía de él desnudo, por lo que, el conductor estuvo envuelto en el escándalo.

En redes sociales cuestionaban la sexualidad del conductor de “Venga la Alegía”, sin embargo, en entrevista para el Diario Basta!, Sepúlveda hablpo por primera vez de lo sucedido.

“De repente entré a Twitter y vi esa fotografía. Lo primero que hice fue avisarle a mi esposa Laura que estaba circulando una imagen donde supuestamente el protagonista era yo y le pedí que no se enganchará. En la empresa me dijeron que no hiciera caso. Es la primera vez que habló de esta situación y te puedo decir abiertamente que no era yo el de la fotografía”, detalló.

“Soy heterosexual, para muchos en redes sociales soy homosexual, si te metes a Google y pones mi nombre y el de Mauricio Mancera, veras contenidos que aseguran somos pareja, cosa que me provoca risa, pero en Internet cualquiera puede escribir mentirasque quiera, si creen que soy gay o no, es problema de la gente”, señaló.

Por otra parte, el conductor aseguró que esta terrible experencia afectó a su familia, ” Me molestó que varios medios dieron por hecho que yo era el de la imagen y el hombre de la conversación plane un encuentro sexual con un joven de 19 años”

“Pero nunca me buscaron para preguntarme si era cierto todo lo que estaba pasando, situación que llego a afectar a mi familia, pero en fin la gran lección de vida que me dio esto es darme cuenta que existe gente sucia y sin escrúpulos en los medios de comunicación”, finalizó.

Sepúlveda indicó que denunció a la cuenta de Twitter que inició el rumor, pero no cancelaron dicha cuenta.