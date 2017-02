Séptima temporada de American Horror Story se enfocará en contienda presidencial de EU

American Horror Story tiene también ya confirmadas una octava y novena temporada.

La séptima temporada de American Horror Story se enfocará en la contienda presidencial de 2016 en EU, según reportó el productor del programa, Ryan Murphy.

“Aún no tengo un título, pero la temporada que comenzamos a filmar en junio será sobre las elecciones por las que acabamos de pasar. Así que creo que será interesante para muchas personas”, dijo Murphy en el programa Watch What Happens Live.

El productor prefirió no decir si la serie tendrá un personaje basado en Donald Trump.

Sarah Paulson y Evan Peters, quienes han aparecido en todas las temporadas previas del programa, estarán de regreso para la séptima.

American Horror Story tiene también ya confirmadas una octava y novena temporada.