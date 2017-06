Señales que te indican si estás sufriendo un infarto

Una de las cosas que más conmoción causa es cuando una persona sufre de un infarto y es porque generalmente se ven tan saludables, que en en muchas ocasiones ni la persona que lo padece se imagina esta fatalidad.

En la mayoría de los casos no sabemos detectar los síntomas, creemos que nunca nos va a pasar. Otra razón es porque no acudimos a chequeos médicos para saber sobre nuestra salud y esto nos lleva al descuido personal; en algunas ocasiones, inclusive cuando sí decidimos hacer la visita al doctor, no acatamos las recomendaciones y nos puede llevar a tener un lamentable suceso.

Sí, muchas personas sobreviven a ellos, pero otras no, para que no seas parte de esta estadística conoce las señales que pueden salvarte la vida.

¿QUÉ ES UN INFARTO?

Generalmente es una obstrucción por coágulo, que bloquea el paso de las sangre en las arterias hacia el corazón.

Una de estas variantes es el infarto miocardio, que es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardiaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria.

Uno de los principales factores de riesgo que causas esta afección en México es la hipertensión. Si no sabías, las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte en México, algunos de estos padecimientos son asintomáticos y su primer manifestación es el ataque cardiaco.

LOS SÍNTOMAS:

Los síntomas pueden empezar con un dolor en el pecho asi como también camuflarse como indigestión, náuseas, falta de aire o acidez estomacal.

DOLOR TORÁCICO:

Opresión del pecho o dolor, también puede variar el área donde se cause la molestia como la parte superior del abdomen, la espalda, el cuello, la quijada, el hombro y brazo izquierdo. El dolor en el brazo derecho es también probable pero poco frecuente.

SENSACIONES DE MALESTAR:

Debilidad, sudoración, náuseas o vómitos, y ansiedad.

SÍNTOMAS EN MUJERES

En las mujeres los síntomas pueden ser mas sutiles, difíciles de identificar y no incluir dolor en el pecho. Algunos síntomas de infarto que ellas presentan son debilidad, fatiga súbita, dolores en el cuerpo o síntomas similares a los de la gripe.

UN ATAQUE AL CORAZÓN PUEDE OCURRIR…

Cuando se está descansando o dormido

Después de un aumento súbito en la actividad física

Cuando se está activo en la interperie con clima frío

Después del estrés emocional o físico súbito e intenso, incluyendo una enfermedad.

Si has experimentado alguno de los síntomas mencionados, sufres de hipertensión arterial, diabetes, colesterol, fumas, o en tu familia existen casos de infarto, acude con un especialista.El Dr. Francisco Javier Obeso Sandoval, quien cuenta con especialidad en Cardiología y Ecocardiografía certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología tiene una experiencia en este ramo.

Una dieta sana, la actividad física regular y el abandono del consumo de tabaco son fundamentales.

Consuma una dieta sana

Una dieta equilibrada es fundamental para la salud del corazón y del sistema vascular. Se recomienda consumir abundantes frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras, pescado y legumbres, y poca sal y azúcar.

Haga ejercicio regularmente

Al menos 30 minutos diarios de actividad física ayudan a mantener el sistema cardiovascular en forma.

Evite el consumo de tabaco

El tabaco daña gravemente la salud, independientemente de cómo se consuma (cigarrillos, cigarros, pipa o tabaco para mascar).

Verifique y controle su riesgo cardiovascular

Este aspecto es de suma importancia en la prevencion de los infartos miocardio y los accidentes cerebrovasculares es el tratamiento y el asesoramiento de los pacientes con alto riego.