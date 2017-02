Selena Gomez está cansada de Justin Bieber

La paciencia tiene un límite y parece que el de Selena Bieber ya se ha sobrepasado

La cantante no puede más con la sombra de Justin Bieber y considera que éste necesita mirar hacia adelante y acabar con la obsesión que tiene por ella. Así los explican amigos cercanos a la celebridad según el sitio web TMZ.

Tal y como cuentan, la intérprete de “Good For You” no tiene conexión alguna con su ex y ni siquiera está enfadada por los ataques de éste a su nuevo amor, The Weeknd. De lo que verdaderamente está harta, tal y como indican estas fuentes cercanas a TMZ, es de que las redes sociales se hayan convertido en el foco principal de su vida y todo lo que haga o diga sea criticado.

Esas mismas personas cercanas a la artista aseguran que se siente orgullosa de su carrera pero a la vez muy frustrada de que cada vez que empieza a salir con alguien, ése sea el foco de la noticia y no sus logros. Le duele que su vida como artista, sus éxitos como productora y su fuerza en el escenario sean ignoradas.

En parte, no aparecer en los Grammy de la mano de su novio fue a propósito y con el fin de evitar ser el centro mediático. La joven de 24 años quiere dejar su pasado atrás y que se la juzgue por quién ella es, no por con quién está.

Muchos medios aseguraban que el tema de The Weeknd, “Some Way”, criticaba a Justin y fue creado con ese objetivo. Algo que según TMZ es totalmente falso ya que tiene constancia de que la canción está hecha antes de que empezara con la propia Selena. Mentiras como ésta son las que hacen que la artista se sienta mal.