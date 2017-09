Seis delegaciones en México seguirán sin clases

El secretario de Educación federal señaló que este lunes regresarán a clases sólo 103 planteles

México.-A partir de este lunes, sólo 103 de las nueve mil 372 escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior de la Ciudad de México reanudarán clases, las cuales ya cuentan con un dictamen de seguridad estructural.

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, puntualizó que en seis delegaciones no se reanudarán las clases debido a que todavía se realizan tareas de rescate en los derrumbes.

Se trata de las demarcaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez y Tláhuac; esto a fin de garantizar la operación de los cuerpos de rescate y emergencias.

El secretario de Educación federal, Aurelio Nuño, informó que el regresos a clases será escalonado, conforme cada planten público y privado vaya obteniendo la certificación de seguridad.

De las 103 escuelas que regresan a clases, 56 son públicas de educación básica, 26 son planteles privados y 21 son del nivel medio superior.

Aurelio Nuño afirmó que serán revisadas todas las escuelas de la capital mexicana, independientemente de si sufrieron daños o no durante el sismo del 19 de septiembre.

Aclaró que las escuelas que no aparecen en este primer listado de 103 planteles no significa que no sean seguras o tengan daños, sino que todavía no se revisa o no se expide el dictamen estructural.

Fuente: Publimetro