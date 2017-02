¿Seguirías el absurdo reto de comer 10 mil calorías en un día?

Las redes sociales siguen sorprendiéndonos con la aparición de diversos retos; el más reciente además de resultar absurdo, es poco saludable, ya que debes de consumir el equivalente a 10 mil calorías en un solo día.

Para entender de qué va, una dieta normal de una persona al día, debe contener entre 1500 y 2 mil calorías por día, el hacer este reto representa la alimentación de casi una semana.

Pizzas enteras, hamburguesas, frituras, dulces y todo tipo de comida chatarra está permitido. A pesar de que este tipo de retos no parecen muy adecuados, sobre todo en términos de salud, eso no significa que no se haya convertido en un boom entre los llamados youtubers, quienes son capaces de subirse a cualquier desafío viral con tal de acumular nuevos seguidores y casi todos los que lo hacen no tienen sobrepeso, sino que son personas de apariencia fitness o delgadas. ¡Absurdo!

Si pensabas que estos retos eran exclusivos de hombres, déjanos decirte que las mujeres también le están entrando y sí, a veces aumentan la ingesta de calorías para demostrar que ellas pueden más. ¿Lo intentarías?

Fuente: www.sdpnoticias.com