“Se vende esposa usada”, el controversial anuncio de hombre en eBay

Se vende esposa usada”. Lo anterior parece un comentario en tono de broma.

Resulta que sí fue una broma, pero, como era de esperarse, a la mujer que vendían Leandra (27) no le hizo mucho gracia.

Fue su marido Simon O’Kane (33) quien publicó el anuncio, el pasado miércoles, en el portal de subastas eBay con los pros y contras de la mujer, ya que ésta no lo atendió cuando se encontraba enfermo.

O’Kane, de Yorkshire, Inglaterra, escribió que su esposa tiene “carrocería decente”, pero, que “a menudo hace un ruido imposible de silenciar a menos que ordenes nuevas y brillantes piezas de metal”.

En un principio, la mujer reaccionó indignada.

“Estaba totalmente enfurecida. Quería matarlo. Todos en el trabajo lo vieron y se rieron, dándose vuelta para mirarme. No solo me puso en venta, sino que también agregó una pésima foto”, dijo Leandra al medio The Mirror.

Sin embargo, luego se tomó con humor la oferta de su esposo.

“Él siempre se queja de que está mal, es muy hipocondríaco, y luego va al gimnasio durante tres a cuatro horas en un día”, expresó la joven.

De hecho, dijo estar sorprendida del alto precio que algunos estaban dispuestos a pagar por ella. La suma subió a $85,000.