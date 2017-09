Se une Apple a donaciones para México; un millón de dólares

Ciudad de México.- Apple donará un millón de dólares para la recuperación de México tras el sismo de este martes, informó Tim Cook, director de la empresa, en su cuenta de Twitter.

“Mientras hay vida, hay esperanza”, tuiteó en español.

“La capacidad de México para recuperarse es su fortaleza”, continuó en inglés.

Mientras hay vida, hay esperanza. Mexico’s resilience is its strength. Apple is contributing $1M to recovery efforts. #FuerzaMexico 🇲🇽

— Tim Cook (@tim_cook) 21 de septiembre de 2017