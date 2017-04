Se obsesiona con lucir como muñeca viviente y hace esto

Su sueño incluye incrementar sus pechos a copa 36 G y lucir lo más plástica posible

Carly Mersola, una chica de 25 años de California, está haciendo hasta lo impensable con tal de lucir como una muñeca viviente. Su rutina de belleza es extensa, incluye decoloración de cabello, extensiones, botox, bronceado artificial y múltiples cirugías de busto.

A pesar de tener solo 25 años y trabajar como bartender, sus gastos se elevan hasta los 20 mil dólares al año (375 mil pesos aproximadamente), para mantener el look de muñeca viviente.

Pero su meta más grande es la de aumentar sus pechos hasta alcanzar una copa36-G y rellenar su trasero con un tratamiento brasileño, ya que de acuerdo a sus propias palabras, la felicidad para ella es “ser rubia, tener pechos grandes y lucir plástica”.

Quiero verme tan plástica como sea posible. Todo se resume a ser una verdadera muñeca viviente, expresarte a ti misma y ser feliz.

La idea de su cambio radical nació ante el desagrado de su aspecto soso, pues solía llevar el cabello color castaño y vestir con colores oscuros la mayoría del tiempo. Para Carly, esta transformación le ha permitido destacar entre las personas comunes y sentirse hermosa.

Por otro lado, su novio, un baterista de 45 años con el que tiene una relación estable desde el año pasado, preferiría un look más natural para su novia, pero la chica no ha desistido.

“Me encanta la atención, que las personas me van y piensen que luzco increíble”…

Su transformación es muy notoria; Carly manifestó que antes de decir su cambio de look, no usaba maquillaje y no se sentía cómoda con su aspecto

Aunque el precio de la belleza sea elevado, Carly se mantiene firme en cumplir sus objetivos, aunque no desea lucir como una Barbie, pues según sus palabras, luce demasiado delgada y no es saludable. En cambio prefiere una fifura con mucho busto, una cintura normal y un buen trasero.